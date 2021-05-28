Виртуальный бой истребителей России и США: кто победит в схватке

В ролике, подготовленном Sputnik, смоделирована ситуация, при которой в воздушном бою сходятся истребители США и России.

Кто окажется круче в противостоянии сверхсовременного Су-57 и самозванца 5-го поколения F-35?

Что победит - маневренность Миг-29 или опытность "пожилого" F-15? Эффективность Су-35 или дороговизна F-22?

Что российская истребительная авиация может противопоставить ВВС США? Чем может завершиться гипотетический воздушный бой?

Смотрите в видео канала "Sputnik на русском" сравнение мощи боевой авиации России и США.