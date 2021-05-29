Президентский полк открыл новый сезон конного и пешего караулов в Кремле

Традицию возобновили спустя год после перерыва на фоне пандемии COVID-19.
Торжественный марш прошел под музыкальное сопровождение Президентского оркестра. Напомним, церемония развода караулов Президентского полка проходит в Москве с 2004 года.
На Соборной площади Московского Кремля прошла первая в 2021 году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка.
Традицию возобновили спустя год после перерыва на фоне пандемии COVID-19.
Торжественный марш прошел под музыкальное сопровождение Президентского оркестра. Напомним, церемония развода караулов Президентского полка проходит в Москве с 2004 года.
Эстафета мотострелковых взводов на боевых машинах пехоты БМП-3 прошла на полигоне в Челябинской области в рамках конкурса "Суворовский натиск".
В ролике, подготовленном Sputnik, смоделирована ситуация, при которой в воздушном бою сходятся российские и американские истребители.
Перевозка осуществлялась на высоте от 150 до 200 метров в облет населенных пунктов.
В Охотском море корабли Тихоокеанского флота совместно с морской авиацией и специалистами медицинской службы ТОФ провели плановое учение.
В последнее время в республике участились случаи бурения глубоких скважин, по мнению ученых, это одна из причин высыхания колодцев.
Сегодня десятая годовщина смерти Сергея Багапш. Второй президент Абхазии ушел из жизни в московской клинике 29 мая 2011 года в возрасте 62 лет.
Представители общества кришнаитов организовали в Абхазии семейно-образовательный проект "Страна души" для воспитания и обучения мальчиков. Это граждане России, родители которых дали письменное согласие на такое обучение, доверяя воспитателям жизнь и здоровье детей.
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