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Президентский полк открыл новый сезон конного и пешего караулов в Кремле

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210529/1032519566/Prezidentskiy-polk-otkryl-novyy-sezon-konnogo-i-peshego-karaulov-v-Kremle.html

На Соборной площади Московского Кремля прошла первая в 2021 году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка.

Традицию возобновили спустя год после перерыва на фоне пандемии COVID-19.

Торжественный марш прошел под музыкальное сопровождение Президентского оркестра. Напомним, церемония развода караулов Президентского полка проходит в Москве с 2004 года.

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