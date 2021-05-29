Президентский полк открыл новый сезон конного и пешего караулов в Кремле

Главные темы

Дай воды напиться: почему колодцы в Абхазии стали высыхать В последнее время в республике участились случаи бурения глубоких скважин, по мнению ученых, это одна из причин высыхания колодцев. 84

Народный президент: 10 лет без Сергея Багапш Сегодня десятая годовщина смерти Сергея Багапш. Второй президент Абхазии ушел из жизни в московской клинике 29 мая 2011 года в возрасте 62 лет. 1153