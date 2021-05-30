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Извержение вулкана в Конго: сотни людей остались без крова

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Тысячи людей лишились крова из-за извержения вулкана в Конго, их жизнь разделилась на "до" и "после".

В Конго произошло извержение вулкана Ньирагонго, одного из самых опасных в мире. Потоки лавы уничтожили сотни домов, более 120 тысяч человек остались без крова. Чтобы спастись, люди вынуждены бежать к границе с Руандой.

В минувшую субботу в ДРК произошло извержение вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома в провинции Северное Киву. По словам официального представителя правительства, вслед за извержением вулкана в районе было зафиксировано более десяти землетрясений.

Как сообщало Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, более 30 человек погибли, 40 считаются пропавшими без вести, около 20 тысяч остались без крова.

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