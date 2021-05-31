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Тренировка на аэродроме: оказание помощи экипажу самолета "терпящему бедствие"

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© Видео Минобороны России
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210531/1032530524/Trenirovka-na-aerodrome-okazaniya-pomoschi-ekipazhu-samoleta-terpyaschemu-bedstvie.html

Основной целью тренировки стала отработка организации взаимодействия по готовности к реагированию сил и средств во время нештатной ситуации.

Условное возгорание воздушного судна ликвидировали в ходе совместной тренировки дежурных сил аэродрома Мигалово, подразделений МЧС и Минздрава Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Согласно тактическому замыслу учений в результате аварийной посадки самолета произошло его загорание. Появилась угроза распространения огня на весь самолет, создалась угроза для жизни членов экипажа. Обстановка усложнялась различными вводными командами, в частности условным разливом авиационного топлива на месте посадки. 

Подразделения выполнили действия при условной аварийной посадке воздушного судна, выкатывании самолета за пределы взлетно-посадочной полосы и оказание первой медицинской помощи пострадавшим.

Личный состав выполнил заливку взлетно-посадочной полосы пеной и оперативное тушение условного пожара на самолете.

Для оказания помощи была десантирована спасательная парашютно-десантная группа.

Экипажи военно-транспортной авиации провели аварийное покидание воздушного судна через окна кабины самолета по канату.

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