"Амурские волны": IX Международный военно-музыкальный фестиваль в Хабаровске

Главное музыкальное событие Хабаровска ежегодно радует жителей города современными песнями, военными маршами и армейскими российскими традициями. Впервые "Амурские волны" провели в 2012 году.

IХ Военно-музыкальный фестиваль "Амурские волны" подходит к концу в Хабаровске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

В этом году из-за пандемии зарубежные участники и гости не приехали, однако на настроении это не отразилось. Свободных мест на трибунах не было. Ради того, чтобы посмотреть это зрелище, в Хабаровск приехали гости со всей России.

Всю неделю с 25 по 31 мая жители и гости города имели возможность услышать музыкальные композиции в исполнении военных оркестров, посетив плац-концерты и марш-парад в центре города.

В рамках музыкальных шоу 10 лучших духовых оркестров Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Читы, Уссурийска, Улан-Удэ, Хабаровска и других городов исполнили классические симфонии и увертюры, фантазии и рапсодии, попурри и сюиты, торжественные марши и песни разных лет.