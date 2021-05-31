Кладезь витаминов: в Абхазии стали выращивать микрозелень

Микрозелень это молодые побеги растений, которые используются и в пищу, и для украшения блюд. Из-за высокого содержания полезных веществ такая пища считается очень нужной и её потребление неуклонно растёт.

Экономист Астамур Кутарба полтора месяца назад начал выращивать микрозелень.

В его "саду" зелень на любой вкус - от старой доброй кинзы, до модного мангольда. Стоит такая зелень чуть дороже обычного, но витаминов в ней намного больше. Подробнее в видео Sputnik.