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Кладезь витаминов: в Абхазии стали выращивать микрозелень

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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210531/1032532715/Kladez-vitaminov-v-Abkhazii-stali-vyraschivat-mikrozelen.html

Микрозелень это молодые побеги растений, которые используются и в пищу, и для украшения блюд. Из-за высокого содержания полезных веществ такая пища считается очень нужной и её потребление неуклонно растёт.

Экономист Астамур Кутарба полтора месяца назад начал выращивать микрозелень.

В его "саду" зелень на любой вкус - от старой доброй кинзы, до модного мангольда. Стоит такая зелень чуть дороже обычного, но витаминов в ней намного больше. Подробнее в видео Sputnik.

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