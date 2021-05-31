Кладезь витаминов: в Абхазии стали выращивать микрозелень

https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/1f/1032532620.jpg
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210531/1032532715/Kladez-vitaminov-v-Abkhazii-stali-vyraschivat-mikrozelen.html
Микрозелень это молодые побеги растений, которые используются и в пищу, и для украшения блюд. Из-за высокого содержания полезных веществ такая пища считается очень нужной и её потребление неуклонно растёт.
Экономист Астамур Кутарба полтора месяца назад начал выращивать микрозелень.
В его "саду" зелень на любой вкус - от старой доброй кинзы, до модного мангольда. Стоит такая зелень чуть дороже обычного, но витаминов в ней намного больше. Подробнее в видео Sputnik.