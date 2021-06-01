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Сюрпризы для малышей: как прошел День защиты детей в Сухуме

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© Видео Адгур Авидзба, Леон Адлейба
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210601/1032541043/Syurprizy-dlya-malyshey-kak-proshel-Den-zaschity-detey-v-Sukhume.html

День защиты детей отметили в Сухуме. Для детей администрация города организовала праздничную программу с аниматорами и концерт с участием молодых звезд эстрады.

В этом году администрация Сухума подготовила обширную программу, чтобы поздравить детей с их праздником.

С утра на набережной Махаджиров любители спорта смогли принять участие в благотворительном забеге, а позже попробовать свои силы в творчестве – порисовать на асфальте.

Развлекали детей аниматоры – персонажи любимых мультфильмов Леди Баг, Скай, Белоснежка и клоуны. У фонтана была организована выставка работ детских художественных студий "Сальвадор" "Мухус", "Промоарт" и других.

Вечер закончился праздничным фестивалем молодых исполнителей популярной песни "Абжьы зхоу"

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Праздник детства: День защиты детей в Абхазии
Сюрпризы для малышей: как прошел День защиты детей в Сухуме
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