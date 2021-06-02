Прибытие подводного крейсера "Казань" в пункт базирования на Северном флоте

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Атомный подводный крейсер четвертого поколения "Казань" прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте, субмарина была принята в состав ВМФ 7 мая.
"Казань" — это модифицированная версия подводных лодок проекта "Ясень" с пониженным уровнем акустического поля. Они оснащены крылатыми ракетами "Калибр" и способны поражать цели на земле, на воде и под водой.
Подводные лодки "Ясень-М" разработаны проектно-конструкторским бюро "Малахит" и обладают эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана.