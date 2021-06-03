Зенитчики ЮВО отразили ракетный удар условного врага на Северном Кавказе

Главные темы

В Гудаутском ковидном госпитале скончалась пациентка с коронавирусом Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день достигает 15408. Число летальных случаев выросло до 235. 195

Элкан Гвазава установил рекорд и стал чемпионом России по тяжелой атлетике С 1 по 8 июня в Ханты-Мансийске проходит чемпионат России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. 33