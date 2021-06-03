Зенитчики ЮВО отразили ракетный удар условного врага на Северном Кавказе

"Стрела-10М" - это зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения самолетов, вертолетов и других видимых на малой высоте воздушных объектов противника.
Расчеты модернизированных зенитных ракетных комплексов "Стрела-10М" ЮВО Минобороны России отразили ракетно-авиационный удар условного противника в ходе учений в Ставропольском крае.
"Стрела-10М" - это зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения самолетов, вертолетов и других видимых на малой высоте воздушных объектов противника.
Финал всеармейского этапа конкурса "Авиадартс" Армейских международных игр-2021 завершился в Рязанской области.
В нескольких районах Астраханской области опять прошла пыльная буря, она еще частично наблюдается в областном центре.
Атомный подводный крейсер четвертого поколения "Казань" прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте, субмарина была принята в состав ВМФ 7 мая.
День защиты детей отметили в Сухуме. Для детей администрация города организовала праздничную программу с аниматорами и концерт с участием молодых звезд эстрады.
Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день достигает 15408. Число летальных случаев выросло до 235.
С 1 по 8 июня в Ханты-Мансийске проходит чемпионат России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.
К учениям привлекли личный состав поисково-спасательного отряда по охране Сухума и Сухумского района и восемь единиц спецтехники.
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