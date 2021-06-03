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Зенитчики ЮВО отразили ракетный удар условного врага на Северном Кавказе

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210603/1032553790/Zenitchiki-YuVO-otrazili-aviatsionnyy-udar-uslovnogo-protivnika-na-Severnom-Kavkaze.html

Расчеты модернизированных зенитных ракетных комплексов "Стрела-10М" ЮВО Минобороны России отразили ракетно-авиационный удар условного противника в ходе учений в Ставропольском крае.

"Стрела-10М" - это зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения самолетов, вертолетов и других видимых на малой высоте воздушных объектов противника.

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