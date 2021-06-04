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На заводе под Москвой разгорелся крупный пожар

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На машиностроительном заводе в подмосковном Климовске произошел пожар площадью до трех тысяч квадратных метров.

Для тушения возгорания было проведено 19 сбросов воды с вертолетов Ка-32.

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