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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ. Трансляция завершена

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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ожидается, что во время выступления российский лидер даст оценку нынешнему этапу социально-экономического развития России и наметит новые цели.

Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице России 2-5 июня.

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