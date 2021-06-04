Выступление Владимира Путина на ПМЭФ. Трансляция завершена

Ожидается, что во время выступления российский лидер даст оценку нынешнему этапу социально-экономического развития России и наметит новые цели.
Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице России 2-5 июня.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ожидается, что во время выступления российский лидер даст оценку нынешнему этапу социально-экономического развития России и наметит новые цели.
Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице России 2-5 июня.
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