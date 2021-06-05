Бомбардировщики Су-34 на учении под Курганом

В рамках боевых учений экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 отрабатывали этапы обнаружения условного противника, подавления его защитных средств и уничтожение.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа России подавили средства ПВО и уничтожили аэродром условного противника на учении в Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе учения экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР вскрыли район размещения полевого аэродрома и передали координаты на пункт управления.

Для уничтожения аэродромной инфраструктуры и самолетов условного противника истребители-бомбардировщики выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет С-13 класса "воздух-поверхность".