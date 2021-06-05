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Бомбардировщики Су-34 на учении под Курганом

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210605/1032563341/Bombardirovschiki-Su-34-na-uchenii-pod-Kurganom.html

В рамках боевых учений экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 отрабатывали этапы обнаружения условного противника, подавления его защитных средств и уничтожение.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа России подавили средства ПВО и уничтожили аэродром условного противника на учении в Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе учения экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР вскрыли район размещения полевого аэродрома и передали координаты на пункт управления. 

Для уничтожения аэродромной инфраструктуры и самолетов условного противника истребители-бомбардировщики выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет С-13 класса "воздух-поверхность".

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