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Теплоход и судно технического флота затонули в Волге в Самаре

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В Волге речной теплоход "Барракуда" буксировал земснаряд, но оба судна в итоге затонули. Погибших и пострадавших нет.

В Самаре при буксировке судна технического флота в Волге затонул речной теплоход "Барракуда", заявили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Инцидент произошел около острова Поджабный в Самарском районе города. Сообщение в экстренные службы поступило в субботу в 10:10 по московскому времени. Для обследования акватории реки к месту происшествия направили специалистов областных поисково-спасательной службы и центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России.

Погибших и пострадавших нет. Спасена командуамиз четырех человек, отметили в Приволжском следственном управлении следственного комитета на транспорте.

По данным ведомства, судно производило буксировку земснаряда и понтона, в процессе произошло затопление всех объектов.

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