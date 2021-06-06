Море, солнце, лед и белые медведи

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Установлены имена 12 уроженцев Абхазии, которым не вручили ордена Славы Именная общедоступная база не врученных наград участникам Великой Отечественной войны "Звезды Победы" формируется с 2015 года. 19

Посольство России в Абхазии опубликовало график работы консульства 14 июня С понедельника 7 июня сотрудники консульского отдела будут принимать анкеты на оформление биометрических паспортов и выдавать готовые паспорта с 9:00 до 17:00. 84