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Море, солнце, лед и белые медведи

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210606/1032567471/More-led-belye-medvedi.html

В рыхлом льду Чукотского моря фотограф запечатлел резвящихся белых медведей. Животные плавали, плескались и ныряли в воду, периодически подплывая друг к другу.

Забудьте обо всем и просто посмотрите, как белые медведи играют в ледяных водах моря.

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