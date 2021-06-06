Море, солнце, лед и белые медведи

Забудьте обо всем и просто посмотрите, как белые медведи играют в ледяных водах моря.
В рыхлом льду Чукотского моря фотограф запечатлел резвящихся белых медведей. Животные плавали, плескались и ныряли в воду, периодически подплывая друг к другу.
Забудьте обо всем и просто посмотрите, как белые медведи играют в ледяных водах моря.
В Очамчыре прошли учения районного поисково-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям.
На Украине художники реставрируют советские мозаики. После распада СССР многие работы были навсегда утрачены. Сейчас волонтеры пытаются спасти и восстановить оставшиеся произведения искусства.
На Красноярской ГЭС для сброса воды открыли четвёртый шлюз.
В Волге речной теплоход "Барракуда" буксировал земснаряд, но оба судна в итоге затонули. Погибших и пострадавших нет.
Именная общедоступная база не врученных наград участникам Великой Отечественной войны "Звезды Победы" формируется с 2015 года.
С понедельника 7 июня сотрудники консульского отдела будут принимать анкеты на оформление биометрических паспортов и выдавать готовые паспорта с 9:00 до 17:00.
Железнодорожное сообщение между Абхазией и Россией было приостановлено в марте прошлого года из-за угрозы распространения коронавируса. Поезда снова начали ходить 7 августа 2020 года.
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