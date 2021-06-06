17:42 07 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.93
  • EUR88.65
Поиск
Видео

Вода, вода, кругом вода: на Красноярской ГЭС сброс воды

Получить короткую ссылку
71 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео RT
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/06/1032569632.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210606/1032569757/Voda-voda-krugom-voda-na-Krasnoyarskoy-GES-sbros-vody.html

На Красноярской ГЭС для сброса воды открыли четвёртый шлюз.

Красноярская ГЭС продолжает увеличивать сброс воды.

Из-за рекордного таяния снега уровень воды в Енисее превысил отметку 426 сантиметров. Отмечается, что ситуацию могут осложнить и погодные условия в городе.

В правительстве края заявили о пике паводка на следующей неделе. Как сообщают в мэрии Красноярска, уже затоплены пять придомовых территорий, часть набережной, а также дорога по дамбе к острову Посадный.

По данным МЧС России, под угрозой затопления находятся прибрежные территории Красноярска, а также Дивногорска и Минусинска.

Тем не менее, чтобы увидеть масштабный сброс воды своими глазами, у Красноярской гидроэлектростанции собираются толпы людей.

Видео предоставлено видеоагентством Ruptly.

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
В брызгах фонтана: новый объект набережной набирает популярность у горожан и гостей Сухума
Спасти из машины и огня: в Очамчыре прошли учения МЧС Абхазии
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться