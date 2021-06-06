Вода, вода, кругом вода: на Красноярской ГЭС сброс воды

На Красноярской ГЭС для сброса воды открыли четвёртый шлюз.

Красноярская ГЭС продолжает увеличивать сброс воды.

Из-за рекордного таяния снега уровень воды в Енисее превысил отметку 426 сантиметров. Отмечается, что ситуацию могут осложнить и погодные условия в городе.

В правительстве края заявили о пике паводка на следующей неделе. Как сообщают в мэрии Красноярска, уже затоплены пять придомовых территорий, часть набережной, а также дорога по дамбе к острову Посадный.

По данным МЧС России, под угрозой затопления находятся прибрежные территории Красноярска, а также Дивногорска и Минусинска.

Тем не менее, чтобы увидеть масштабный сброс воды своими глазами, у Красноярской гидроэлектростанции собираются толпы людей.

Видео предоставлено видеоагентством Ruptly.