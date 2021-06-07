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Спасти из машины и огня: в Очамчыре прошли учения МЧС Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210607/1032573739/Spasti-iz-mashiny-i-ognya-v-Ochamchyre-proshli-ucheniya-MChS-Abkhazii.html

В Очамчыре прошли учения районного поисково-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям.

На первом этапе учений спасатели извлекли из автомобиля пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, после чего оказали ему медицинскую помощь.

Затем действия на учениях переместились к резервуару с легковоспламеняющейся жидкостью, охваченному огнем.

После выполнения этой задачи спасатели отправились на помощь к рыбакам, чья лодка по легенде перевернулась в море.

На итоговом построении министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенант Лев Квициния в целом высоко оценил уровень слаженной работы подразделений и выразил благодарность личному составу, задействованному на учениях. По словам главы спасательного ведомства страны, высокая интенсивность учений подобного рода на протяжении всего курортного сезона будет сохраняться.

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