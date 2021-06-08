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Путин о преследовании российских журналистов за рубежом
В ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин ответил на вопрос Главного исполнительного директора германского агентства печати Петера Кропша о деятельности СМИ в России и присвоении некоторым изданиям статуса иноагента.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=90287289&type=mp4
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2021-06-08T12:07Z
В ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин ответил на вопрос Главного исполнительного директора германского агентства печати Петера Кропша о деятельности СМИ в России и присвоении некоторым изданиям статуса иноагента.
Российский лидер подчеркнул, что любые СМИ имеют возможность открыто и в рамках закона работать в России и свободно высказывать свою позицию.
Также Путин сравнил ситуацию со свободой слова на Западе и в России. По оценке российского президента, в России журналисты могут свободно вести любые дискуссии, в том числе и по политическим вопросам.
Однако Путин заметил, что в странах Запада обстановка со свободой слова, наоборот, находится в плачевном состоянии и в качестве примера привел ситуацию с давлением и преследованием российских журналистов и СМИ.