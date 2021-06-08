Путин о преследовании российских журналистов за рубежом

В ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин ответил на вопрос Главного исполнительного директора германского агентства печати Петера Кропша о деятельности СМИ в России и присвоении некоторым изданиям статуса иноагента.

Российский лидер подчеркнул, что любые СМИ имеют возможность открыто и в рамках закона работать в России и свободно высказывать свою позицию.

Также Путин сравнил ситуацию со свободой слова на Западе и в России. По оценке российского президента, в России журналисты могут свободно вести любые дискуссии, в том числе и по политическим вопросам.

Однако Путин заметил, что в странах Запада обстановка со свободой слова, наоборот, находится в плачевном состоянии и в качестве примера привел ситуацию с давлением и преследованием российских журналистов и СМИ.