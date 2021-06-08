Полеты в любую погоду: учения экипажей стратегических ракетоносцев Ту-95МС

Особенностью летной смены стало выполнение взлета и посадки на укороченную взлетную полосу.
Первые в летнем периоде обучения полеты в сложных метеоусловиях выполнили экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС в Амурской области.
Особенностью летной смены стало выполнение взлета и посадки на укороченную взлетную полосу.
В ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин ответил на вопрос Главного исполнительного директора германского агентства печати Петера Кропша о деятельности СМИ в России и присвоении некоторым изданиям статуса иноагента.
В Очамчыре прошли учения районного поисково-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям.
На Украине художники реставрируют советские мозаики. После распада СССР многие работы были навсегда утрачены. Сейчас волонтеры пытаются спасти и восстановить оставшиеся произведения искусства.
На Красноярской ГЭС для сброса воды открыли четвёртый шлюз.
В Бзыбском ущелье вторые сутки продолжаются поиски жительницы Татарстана Дарьи Манасовой, которая 6 июня упала с моста в реку Гега.
В декабре 2018 года у центрального входа районной больницы Ткуарчала было совершено вооруженное ограбление, преступники похитили один миллион 383 690 рублей.
Абхазия летом 2021 года ожидает до полутора миллионов туристов. За майские каникулы курорты страны посетили более 150 тысяч.
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