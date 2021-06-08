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Полеты в любую погоду: учения экипажей стратегических ракетоносцев Ту-95МС

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210608/1032583976/Polety-v-lyubuyu-pogodu-ucheniya-ekipazhey-strategicheskikh-raketonostsev-Tu-95MS.html

Первые в летнем периоде обучения полеты в сложных метеоусловиях выполнили экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС в Амурской области.

Особенностью летной смены стало выполнение взлета и посадки на укороченную взлетную полосу.

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