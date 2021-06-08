Полеты в любую погоду: учения экипажей стратегических ракетоносцев Ту-95МС

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Ограждения установят у моста, с которого упала туристка в реку Гега В Бзыбском ущелье вторые сутки продолжаются поиски жительницы Татарстана Дарьи Манасовой, которая 6 июня упала с моста в реку Гега. 123

Отменен приговор суда по факту нападения на Ткуарчалскую больницу В декабре 2018 года у центрального входа районной больницы Ткуарчала было совершено вооруженное ограбление, преступники похитили один миллион 383 690 рублей. 194