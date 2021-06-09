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Штурм и натиск: сбор подразделений инженерных войск ВС России

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Sputnik Абхазия
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В ходе сбора военнослужащие совершенствовали практические навыки, необходимые при выполнении задач подразделениями штурма и разграждения.

Более 500 человек и 100 единиц боевой и специальной инженерной техники приняли участие в сборе подразделений штурма и разграждения инженерных войск ВС России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Для инженеров провели занятия по устройству и преодолению инженерных заграждений, в том числе в условиях городской застройки, взрывному делу, практической стрельбе, преодолению специальной штурмовой полосы.

Особое внимание уделялось выполнению задач по овладению укрепленными районами и объектами штурма на специально оборудованном для этого инженерно-штурмовом комплексе.

Традиционно, по окончании сборов, с инженерно-штурмовыми подразделениями проводился конкурс "Инженерный натиск", на котором определились лучшие подразделения штурма и разграждения в Вооруженных силах.

Конкурс проводился на специально оборудованной инженерной полосе в виде эстафеты, состоящей из трех этапов.

Сбор проводился на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова.

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