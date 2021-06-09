Мгновенная реакция и точность: боевые стрельбы танкистов Балтийского флота

Экипажи танков Т-72Б3 на расстоянии до двух километров поражали мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника. Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов мгновенной реакции и точности прицеливания.

На одном из полигонов Калининградской области танковые подразделения армейского корпуса Балтийского флота выполнили первые боевые стрельбы в летнем периоде обучения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В рамках мероприятия боевой подготовки экипажи танков Т-72Б3 на расстоянии от 700 метров до двух километров поразили мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника. Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов мгновенной реакции и точности прицеливания. Стрельбы прошли в дневное и ночное время с применением приборов ночного видения.

Также танкисты выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, сборке и разборке пулеметов, а также обнаружению и классификации целей.

Механики-водители демонстрировали мастерство в ходе прохождения трассы с естественными и искусственными препятствиями. Особенностью данных стрельб было то, что члены экипажа танка меняли друг друга на разных этапах: механики-водители занимали место наводчиков-операторов, место механика занимал командир танка, а наводчик-оператор принимал управление боевой машиной на себя.

В занятии приняли участие около 150 военнослужащих и более 30 единиц боевой и специальной техники.