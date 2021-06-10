14:22 10 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.20
  • EUR87.81
Поиск
Видео

Силы Тихоокеанского флота: учение в морской зоне

Получить короткую ссылку
12 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Минобороны России
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/0a/1032594157.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210610/1032594247/Sily-Tikhookeanskogo-flota-uchenie-v-morskoy-zone.html

Общее руководство оперативным учением разнородных сил в центральной части Тихого океана осуществляет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил Тихоокеанского флота на 2021 год в центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Корабельные тактические группы Тихоокеанского флота совершив переход протяженностью около 4 тысяч километров из пунктов базирования и районов несения дежурства, произвели развертывание группировки сил флота в назначенном районе Тихого океана для выполнения учебных задач.

К учению в дальней морской зоне привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения, в том числе флагман флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", оснащенные управляемым ракетным оружием, фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", а также суда материально-технического обеспечения.

Также в учении задействовано около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолёты Ту-142мз, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолеты ВКС России.

В рамках учения отрабатываются задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне морских (океанских) коммуникаций, а также организации взаимодействия оперативной группировки кораблей и авиации по поиску и слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника.

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Всемирный день океанов: самые причудливые подводные обитатели
Силы Тихоокеанского флота: учение в морской зоне
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться