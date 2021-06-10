Силы Тихоокеанского флота: учение в морской зоне

В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил Тихоокеанского флота на 2021 год в центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Корабельные тактические группы Тихоокеанского флота совершив переход протяженностью около 4 тысяч километров из пунктов базирования и районов несения дежурства, произвели развертывание группировки сил флота в назначенном районе Тихого океана для выполнения учебных задач.

К учению в дальней морской зоне привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения, в том числе флагман флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", оснащенные управляемым ракетным оружием, фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", а также суда материально-технического обеспечения.

Также в учении задействовано около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолёты Ту-142мз, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолеты ВКС России.

В рамках учения отрабатываются задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне морских (океанских) коммуникаций, а также организации взаимодействия оперативной группировки кораблей и авиации по поиску и слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника.