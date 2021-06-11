Второй этап совместного учения подразделений спецназа России и Узбекистана

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Порядок действий в базовом лагере в случае его обнаружения противником отработали участники совместного тактико-специального учения подразделений спецназначения Центрального военного округа и Республики Узбекистан.
По условиям этого этапа учения военнослужащие скрытно выдвинулись в назначенный район, организовали базовый лагерь в тылу условного противника и подготовились к ведению диверсионно-разведывательных действий.
Чтобы оставаться незамеченными, военнослужащие для питания использовали флору и фауну горной сибирской тайги, провели поиск источников и создание запасов воды и ее обеззараживание.