Второй этап совместного учения подразделений спецназа России и Узбекистана

Порядок действий в базовом лагере в случае его обнаружения противником отработали участники совместного тактико-специального учения подразделений спецназначения Центрального военного округа и Республики Узбекистан.

По условиям этого этапа учения военнослужащие скрытно выдвинулись в назначенный район, организовали базовый лагерь в тылу условного противника и подготовились к ведению диверсионно-разведывательных действий.

Чтобы оставаться незамеченными, военнослужащие для питания использовали флору и фауну горной сибирской тайги, провели поиск источников и создание запасов воды и ее обеззараживание.