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Новые столкновения и жертвы: что происходит на Западном берегу реки Иордан

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Шесть протестующих было ранены во время столкновений между палестинскими демонстрантами и израильскими солдатами в Бейте, к югу от Наблуса.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Более 4,3 тысячи ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля за этот период, порядка 640 из них упали на территории анклава. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, по последним данным палестинского минздрава, достигло 253. Причиной эскалации конфликта стало решение израильского суда о выселении нескольких арабских семей в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.

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