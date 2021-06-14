19:25 14 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.68
  • EUR87.33
Поиск
Новости
Все новости
Все новости

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Огненный выходной: тушение пожара на кондитерской фабрике в Сухуме
Пожары понарошку: как проходили учения МЧС Абхазии в Ткуарчале
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться