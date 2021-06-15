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Взрыв на АЗС в Новосибирске: что осталось от сгоревшей станции

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В понедельник, 14 июня в Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60 загорелась газовая автозаправочная станция, взрывались резервуары с топливом.

По предварительным данным, причиной ЧП стал автомобиль-газовоз, который не заземлили при сливе газа. В 21.48 мск пожар был полностью потушен, его площадь достигла 1,5 тысячи квадратных метров.

По итоговым данным облминздрава, общее количество пострадавших – 33. На утро вторника в облбольнице остаются 17 пострадавших, из них семь человек в реанимации с ожоговым шоком. Угрозы для жизни пациентов нет.

СК РФ по факту пожара расследует уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организованы масштабные проверки исполнения законодательства о противопожарной безопасности на всех АГЗС региона.

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