Место встречи: последние приготовления к саммиту Путина и Байдена

Переговоры лидеров двух стран пройдут на исторической вилле Ла Гранж в Женеве. Сейчас на территории здания идут последние приготовления к саммиту, а в парке, который окружает виллу, усилены меры безопасности.
Посмотрите, как выглядит место встречи президента России Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена в Швейцарии.
Переговоры лидеров двух стран пройдут на исторической вилле Ла Гранж в Женеве. Сейчас на территории здания идут последние приготовления к саммиту, а в парке, который окружает виллу, усилены меры безопасности.
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