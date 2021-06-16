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Место встречи: последние приготовления к саммиту Путина и Байдена

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Посмотрите, как выглядит место встречи президента России Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена в Швейцарии.

Переговоры лидеров двух стран пройдут на исторической вилле Ла Гранж в Женеве. Сейчас на территории здания идут последние приготовления к саммиту, а в парке, который окружает виллу, усилены меры безопасности.

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