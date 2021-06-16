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Одна судьба на двоих: "Ашана" собирает деньги на лечение братьев Паразия

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Спасем жизнь вместе (179)
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Sputnik Абхазия
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Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на лечение братьев Романа и Владимира Паразия.

Братьям-близнецам Роману и Владимиру Паразия двенадцать лет. Как и все подростки, они очень активны и любознательны. Но общаться со сверстниками мальчики не могут.

В три года им предварительно диагностировали задержку речевого развития. Прошло семь лет, и состояние мальчиков ухудшилось, появились частые обмороки и стоматологические проблемы. Сейчас для установления точного диагноза Роману и Владимиру нужно полное обследование в НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого в Москве.

В Абхазии провести такое обследование невозможно. Сумма, которая нужна для обследования – 315 тысяч 560 рублей. Родители мальчиков не работают и оплатить самостоятельно выезд не смогут.

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Темы:
Спасем жизнь вместе (179)

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