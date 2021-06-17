Режим ЧС: Керчь затопило из-за сильных ливней

На Керчь обрушились сильные ливни. Из-за осадков река Мелек-Чесме вышла из берегов. Центральные улицы оказались подтоплены. Часть города осталась без воды и света. В Крыму введен режим ЧС.

Сильные ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь там продолжается. Вновь (после первого подтопления 7 июня) подтоплено село Приозерное в районе Керчи. Центральные улицы Керчи подтоплены в результате сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, часть города обесточена, частично отсутствует водоснабжение. Более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за обрывов и повреждений линий электропередачи, затопления энергообъектов, энергетики Крыма перешли на особый режим работы.

Оперативный штаб под руководством главы Крыма Сергея Аксенова ранее ввел режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня на востоке Крыма из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками в пяти муниципальных образованиях.