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Самолет совершил жесткую посадку в Кузбассе: кадры после крушения

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210619/1032652570/Samolet-sovershil-zhestkuyu-posadku-v-Kuzbasse-kadry-posle-krusheniya.html

Самолет Л-410 потерял высоту и совершил жесткую посадку в Кемеровской области, погибли два инструктора-парашютиста и два пилота. Пятнадцать человек пострадали, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Предполагаемой причиной аварии называют отказавший двигатель. По словам директора парашютного клуба, пилоты были опытными.

СК завел дело о нарушении правил безопасности. До завершения расследования ДОСААФ приостанавливает все полеты самолетов L-410.

На борту были спортсмены-парашютисты из команд России и Кемеровской области, в том числе начинающие.

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