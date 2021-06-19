Самолет совершил жесткую посадку в Кузбассе: кадры после крушения

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Самолет Л-410 потерял высоту и совершил жесткую посадку в Кемеровской области, погибли два инструктора-парашютиста и два пилота. Пятнадцать человек пострадали, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.
Предполагаемой причиной аварии называют отказавший двигатель. По словам директора парашютного клуба, пилоты были опытными.
СК завел дело о нарушении правил безопасности. До завершения расследования ДОСААФ приостанавливает все полеты самолетов L-410.
На борту были спортсмены-парашютисты из команд России и Кемеровской области, в том числе начинающие.