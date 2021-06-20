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Песчаные бури в Астрахани стирают с земли поселок

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Sputnik Абхазия
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Жители поселка Барханы в Астрахани уже несколько лет безрезультатно борются с песчаными бурями.

Многие уже покинули астраханскую "зону отчуждения", но есть и те, кто уехать не смог.

О трудностях жизни в поселке рассказала Шолпан Хасанова.

Стихия практически лишила местную жительницу дома и хозяйства. Убирать песок смысла нет — жилье засыпает практически каждый день. По словам женщины, из-за бурь погибло около 20 домашних животных.

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