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Современное оборудование и госпиталь: как выглядит медгородок в Нагорном Карабахе

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210621/1032666286/Sovremennoe-oborudovanie-i-gospital-kak-vyglyadit-medgorodok-v-Nagornom-Karabakhe.html

Специалисты МТО ВС России завершили возведение блочно-модульного городка медицинского отряда специального назначения в Нагорном Карабахе.

В него входят входят 172 модуля, включая жилые, административные, санитарно-эпидемиологическое, госпитальное отделения, операционный блок, амбулатория и изолятор.

Современное оборудование госпиталя помогает врачам высокой квалификации оперативно и точно выявлять заболевания у пациентов, а новые отделения хирургии и травматологии позволяют выполнять задачи такой же сложности, как и в стационарном госпитале.

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