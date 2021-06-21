Современное оборудование и госпиталь: как выглядит медгородок в Нагорном Карабахе

https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/15/1032665651.png
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210621/1032666286/Sovremennoe-oborudovanie-i-gospital-kak-vyglyadit-medgorodok-v-Nagornom-Karabakhe.html
Специалисты МТО ВС России завершили возведение блочно-модульного городка медицинского отряда специального назначения в Нагорном Карабахе.
В него входят входят 172 модуля, включая жилые, административные, санитарно-эпидемиологическое, госпитальное отделения, операционный блок, амбулатория и изолятор.
Современное оборудование госпиталя помогает врачам высокой квалификации оперативно и точно выявлять заболевания у пациентов, а новые отделения хирургии и травматологии позволяют выполнять задачи такой же сложности, как и в стационарном госпитале.