Современное оборудование и госпиталь: как выглядит медгородок в Нагорном Карабахе

В него входят входят 172 модуля, включая жилые, административные, санитарно-эпидемиологическое, госпитальное отделения, операционный блок, амбулатория и изолятор.

Современное оборудование госпиталя помогает врачам высокой квалификации оперативно и точно выявлять заболевания у пациентов, а новые отделения хирургии и травматологии позволяют выполнять задачи такой же сложности, как и в стационарном госпитале.