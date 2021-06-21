Лавров прочел стихотворение к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках международной акции к 80-летию начала Великой Отечественной войны продекламировал стихотворение Константина Симонова "Тот самый длинный день в году".

"В рамках инициативы министров иностранных дел стран-участниц СНГ министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров читает стихотворение Константина Михайловича Симонова "Тот самый длинный день в году" по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении МИД России.