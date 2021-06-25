На Чехию обрушился мощный торнадо

Из-за торнадо и сильного ветра в разных районах Чехии без электричества остались до 60 тысяч семей.

В результате торнадо, прошедшего в четверг вечером по территории юго-восточной Чехии, значительные разрушения произошли в восьми населенных пунктах, погибли не менее трех человек, ранения получили более 200 человек.

Всю ночь на месте происшествия работали медики и пожарные не только Чехии, но и прибывшие из Австрии и Словакии.

Австрия направила на помощь соседям два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия – пять санитарных машин.

По данным синоптиков, торнадо имел силу на уровне третьей-четвертой степени (максимальная степень - пятая), а размер града в районе торнадо был до 10 сантиметров.