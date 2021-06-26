"Поехали": праздник "Алые паруса" в Петербурге

Главным событием вечера стали грандиозный фейерверк и проход брига "Россия". Перед появлением корабля над Невой появилась светящаяся надпись "Поехали".
В Петербурге прошел праздник "Алые паруса". В этом году на нем собрались только выпускники из Петербурга и Ленинградской области, а также сопровождающие их учителя.
Главным событием вечера стали грандиозный фейерверк и проход брига "Россия". Перед появлением корабля над Невой появилась светящаяся надпись "Поехали".
В Гулрыпшском районе находится разрушенное четырехэтажное здание. Это санаторий мецената Николая Смецкого.
Инцидент с британским эсминцем "Defender", который зашел в территориальные воды России в Черном море, произошел 23 июня.
Из-за торнадо и сильного ветра в разных районах Чехии без электричества остались до 60 тысяч семей.
Ландшафтный дизайн и растениеводство стали неотъемлемой частью жизни Эльмиры Таркил из села Бзыбь, которая провела для корреспондентов Sputnik небольшой мастер-класс.
Двое мужчин избили и ограбили проживавшую в Гагре пенсионерку Тамару Ковалеву в сентябре 2018 года.
В результате аварии повредился локомотив, движение поезда остановлено до прибытия резервного локомотива из Адлера.
Уроженец села Адзюбжа Ешсоу Чанба обвиняется в незаконном культивировании запрещенных к возделыванию на территории Абхазии наркосодержащих растений, совершенном в крупном размере.
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