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"Поехали": праздник "Алые паруса" в Петербурге

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210626/1032710109/Poekhali-prazdnik-Alye-parusa-v-Peterburge.html

В Петербурге прошел праздник "Алые паруса". В этом году на нем собрались только выпускники из Петербурга и Ленинградской области, а также сопровождающие их учителя.

Главным событием вечера стали грандиозный фейерверк и проход брига "Россия". Перед появлением корабля над Невой появилась светящаяся надпись "Поехали".

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