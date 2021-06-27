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Очередь за уколом: в Молдове тысячи людей выстроились за российской вакциной

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26 июня в 7:00 во Дворце Республики в Кишиневе начался марафон иммунизации российской вакциной "Спутник V". Задолго до начала марафона образовались огромные очереди.

Кампания по вакцинации началась в Абхазии 11 мая, прививку делают российским препаратом "Спутник V". Первая партия вакцины в количестве 6500 доз была доставлена в республику в конце апреля.

Пункты вакцинации открыты во всех районах Абхазии. В Сухуме прививку можно сделать в городской клинической больнице и поликлиниках №1 и № 3.

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