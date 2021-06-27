Полярная сова, соколы и филин: как хищные птицы защищают Кремль от ворон

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Белая полярная сова Буран — самый молодой сотрудник орнитологической службы Кремля. Пернатый спецотряд защищает центр столицы от ворон, которые могут портить памятники и мешать проведению торжественных мероприятий.
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26 июня в 7:00 во Дворце Республики в Кишиневе начался марафон иммунизации российской вакциной "Спутник V". Задолго до начала марафона образовались огромные очереди.
В Петербурге прошел праздник "Алые паруса". В этом году на нем собрались только выпускники из Петербурга и Ленинградской области, а также сопровождающие их учителя.
В Гулрыпшском районе находится разрушенное четырехэтажное здание. Это санаторий мецената Николая Смецкого.
Инцидент с британским эсминцем "Defender", который зашел в территориальные воды России в Черном море, произошел 23 июня.
Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее важных и ярких событий, произошедших в Абхазии с 21 по 27 июня.
27 июня в России отмечается День молодежи. История праздника началась в 1958 году, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден "День советской молодежи".
Мужчина был объявлен в розыск главным управлением МВД по Ростовской области по обвинению в мошенничестве при получении выплат.
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