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Полярная сова, соколы и филин: как хищные птицы защищают Кремль от ворон

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210627/1032718637/Polyarnaya-sova-sokoly-i-filin-kak-khischnye-ptitsy-zaschischayut-Kreml-ot-voron.html

Белая полярная сова Буран — самый молодой сотрудник орнитологической службы Кремля. Пернатый спецотряд защищает центр столицы от ворон, которые могут портить памятники и мешать проведению торжественных мероприятий.

Подробнее — в видео RT.

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