Укрепление береговых линий Амура

Военнослужащие ВВО и курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища продолжают оказывать помощь жителям Благовещенска, пострадавшим в результате паводка.

К этому моменту береговую линию реки Амур укрепили мешками с песком, общая протяженность защитного сооружения превысила три километра.

Работы ведутся также в поселке Владимировка, селах Верхнеблаговещенское, Гродеково и других. При выполнении задач мобильные отряды взаимодействуют с региональным межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.