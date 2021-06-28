На Москву обрушился "суперливень"

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После недели изматывающей жары на столичный регион России обрушился "суперливень".
Ураган уже повредил дома и машины, в Раменском рухнул башенный кран, станцию метро "Ясенево" затопило, некоторым трамваям пришлось остановить движение из-за упавших деревьев.
Спасатели просят москвичей быть осторожнее.
На прошлой неделе в Москве фиксировались рекордные плюсовые температуры, столбик термометра поднимался до 36 градусов тепла.