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На Москву обрушился "суперливень"

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210628/1032726261/Na-Moskvu-obrushilsya-superliven.html

После недели изматывающей жары на столичный регион России обрушился "суперливень".

Ураган уже повредил дома и машины, в Раменском рухнул башенный кран, станцию метро "Ясенево" затопило, некоторым трамваям пришлось остановить движение из-за упавших деревьев.

Спасатели просят москвичей быть осторожнее.

На прошлой неделе в Москве фиксировались рекордные плюсовые температуры, столбик термометра поднимался до 36 градусов тепла.

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