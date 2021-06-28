На Москву обрушился "суперливень"

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Аслан Бжания встретился с родственниками убитого в Сухуме Кемала Ардзинба Названный сын первого президента Абхазии Владислава Ардзинба Кемал Ардзинба был убит 18 мая в Сухуме, один из подозреваемых в совершении преступления арестован. 289

На медиков онкоцентра Абхазии завели уголовное дело за хищения В настоящее время органом расследования выполняются следственные и процессуальные мероприятия, предусмотренные законодательством Абхазии на этапе возбуждения уголовного дела. 1504