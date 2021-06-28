Команда ЮВО одержала победу в финале конкурса "Безопасный маршрут"

Команда Южного военного округа одержала победу в финале конкурса "Безопасный маршрут", проходившего в рамках всеармейских игр АрМИ-2021 в Тюмени.

В финале конкурса "Безопасный маршрут" в Тюмени принимали участие команды Южного военного округа, Северного флота, первой гвардейской инженерно-саперной бригады центрального подчинения и сборная команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Военнослужащие на скорость выполнили учебно-боевые задачи по разминированию и преодолению брода, поиску и разминированию мин, установке тяжелого механизированного моста через 40-метровый ров. Инженерно-штурмовые отделения преодолели специально оборудованные штурмовые полосы, включающие в себя высадку из макета вертолета по канату, висячий мост, канатную стенку, макет фасада здания.

Кроме того, для штурмовых отделений были добавлены дополнительно два препятствия: метание с барьерного рубежа малых пехотных лопаток и преодоление ползком паутины из колючей проволоки.