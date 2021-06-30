Прямая линия с Владимиром Путиным: онлайн-трансляция

Президент Владимир Путин в среду, 30 июня, в 18-й раз пообщается с россиянами в формате прямой линии.

Накануне прямой линии Путин провел совещание с руководством администрации президента, некоторыми заместителями председателя правительства, а также министром финансов.

Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года. Тогда главе государства поступило 400 тысяч вопросов. Несмотря на то, что эфир длился около 2,5 часа, на час больше запланированного времени, ответить удалось всего на 46 вопросов. Президент пообещал россиянам, что и впредь будет отвечать на их вопросы в прямом эфире. Ко второй прямой линии в 2002 году граждане задали президенту уже около 1,5 миллиона вопросов.