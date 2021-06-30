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Путин рассказал, могла ли начаться третья мировая из-за провокации британского эсминца

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Президент России Владимир Путин назвал провокацией инцидент с участием британского эсминца Defender в Черном море.

Как отметил глава государства на прямой линии в Москве, в этой истории участвовали не только британцы, но и американцы.

"Это не мы пришли к ним, а они подошли к нашим границам", - сказал президент.

При этом Путин подчеркнул, что даже если бы Россия потопила британский корабль, мир бы не стал на грань мировой войны. 23 июня эсминец Defender незаконно пересек российскую границу вблизи Крыма. Российские военные были вынуждены сделать предупредительные выстрелы и сбросить авиабомбы, чтобы остановить корабль.

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