Лесные пожары в Якутии

В "Черноморэнерго" состоялось совещание с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган. На встрече обсуждали вопросы, связанные с аварией на электроподстанции "Очамчыра–тяга", и сложности, которые возникают при сборе платежей за электроэнергию.

Во вторник и среду в Женеве прошел 53-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием представителей Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве Европейского Союза, ООН и ОБСЕ.