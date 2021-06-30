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Лесные пожары в Якутии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210630/1032740675/Lesnye-pozhary-v-Yakutii.html

Вот так сейчас выглядит участок трассы "Колыма", который закрыли из-за сильного задымления. В лесах Якутии бушуют пожары, из-за аномально жаркой погоды и сухих гроз огонь распространяется очень быстро.

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