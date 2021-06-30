Лесные пожары в Якутии

Вот так сейчас выглядит участок трассы "Колыма", который закрыли из-за сильного задымления. В лесах Якутии бушуют пожары, из-за аномально жаркой погоды и сухих гроз огонь распространяется очень быстро.
Президент России Владимир Путин назвал провокацией инцидент с участием британского эсминца Defender в Черном море.
Президент Владимир Путин в среду, 30 июня, в 18-й раз пообщается с россиянами в формате прямой линии.
Колесо обозрения высотой 55 метров и вместимостью 144 человека запустили на набережной Гагры в субботу 26 июня.
Квалификация конкурса по армейской тактической стрельбе "Тактический стрелок" состоялась на полигоне Раевский под Новороссийском.
В отношении главврача Национального онкологического центра Льва Аргун, заведующей дневным стационаром учреждения Нелли Лагвилава и старшей медсестры отделения химиотерапии Ларисы Квеквескири возбуждено уголовное дело.
В "Черноморэнерго" состоялось совещание с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган. На встрече обсуждали вопросы, связанные с аварией на электроподстанции "Очамчыра–тяга", и сложности, которые возникают при сборе платежей за электроэнергию.
Во вторник и среду в Женеве прошел 53-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием представителей Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве Европейского Союза, ООН и ОБСЕ.
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