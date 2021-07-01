Второй этап всеармейского конкурса "Тактический стрелок"

Второй этап конкурса по армейской тактической стрельбе "Тактический стрелок" завершился на полигоне "Раевский".

В ходе этапа "Одиночный стрелок" участники определяли лучших в индивидуальном зачете.

По условиям конкурса они должны были выполнить упражнения, имитирующие различные виды боя.

Первым испытанием был бой в здании, где участникам необходимо было поразить из пистолета разные цели, установленные за препятствиями в здании, а затем, ведя стрельбу из здания, поразить мишени из автомата.

Затем был сымитирован бой в лесу, участники уничтожали цели из автомата и пистолета, перемещаясь от укрытия к укрытию, кроме того, необходимо было попасть гранатой в габарит.

При бое на развалинах участники вели стрельбу по мишеням из автомата и пистолета, находясь на качающейся платформе, имитирующей развалины.