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Задержание главаря террористической организации в Татарстане

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Силовики задержали в Татарстане главаря регионального звена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, вербовавшего в ряды боевиков российских мусульман, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Установлено, что мужчина распространял "воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям", привлекал местных жителей в ряды экстремистов.

При обысках у него изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, средства связи и электронные носители информации.

Возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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