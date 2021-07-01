Задержание главаря террористической организации в Татарстане

Главные темы

"Наэлектризованное" заседание: проблемы энергетики обсудили в Парламенте В Парламенте Абхазии в четверг 1 июля состоялось расширенное заседание комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Главной темой обсуждения стало положение дел в энергетической отрасли. 178

Глава Минздрава Абхазии: онкоцентр продолжит работать в обычном режиме Главврача Национального онкологического центра, заведующая дневным стационаром и старшая медсестра отделения химиотерапии обвиняются в хищении химио-гормонопрепаратов в особо крупном размер, предназначенных для онкологических больных. 353