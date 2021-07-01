Задержание главаря террористической организации в Татарстане

https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/01/1032748540.png
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210701/1032748568/Zaderzhanie-glavarya-terroristicheskoy-organizatsii-v-Tatarstane.html
Силовики задержали в Татарстане главаря регионального звена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, вербовавшего в ряды боевиков российских мусульман, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Установлено, что мужчина распространял "воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям", привлекал местных жителей в ряды экстремистов.
При обысках у него изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, средства связи и электронные носители информации.
Возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.