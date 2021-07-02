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Спецобработка территории и помещений детского центра "Артек" в Крыму

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210702/1032753507/Spetsobrabotka-territorii-i-pomescheniy-detskogo-tsentra-Artek-v-Krymu.html

Подразделения химзащиты Черноморского флота проводят дезинфекцию в международном детском центре "Артек" в Крыму.

Обработке подвергаются подъездные пути, места посадки и высадки из транспорта детей, прибывающих в лагерь, а также места общего пользования.

С помощью специального аэрозольного комплекта КДА обработке подвергнуты учебные классы, столовые, служебные помещения, лестничные марши, коридоры, спортзалы и другие объекты. Специальным раствором обработали парты и раздевалки, игровые комнаты, места для отдыха и приема пищи детей.

Спецобработка территории и помещений "Артека" началась сразу после завершения смены.

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