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Учение артиллеристов ЦВО в Кемеровской области

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Sputnik Абхазия
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Артиллеристы центрального военного округа применили РСЗО "Ураган" и "Град-М" для уничтожения условного противника, загнанного в "огневой мешок", в ходе учения в Кемеровской области.

Получив координаты сосредоточения сил "неприятеля" от расчетов разведывательных БЛА, расчеты реактивной артиллерии и самоходных гаубиц "Мста-С" заняли позиции с правого и левого флангов обороняющихся войск и сосредоточенным огнем с трех направлений уничтожили условного противника.

Корректировка огня артиллерии и поражение целей осуществлялась расчетами беспилотников "Орлан-10".

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