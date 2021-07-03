Тайна черных дроздов: обретения и потери корреспондента Sputnik

В тот вечер поднялся сильный ветер, и когда он выходил из подъезда своего многоквартирного дома, на него из гнезда на пальме свалились два птенца. Один упал прямо ему на грудь, другой приземлился у ног.

Дерево, где был их дом, высокое, и вернуть их обратно не получилось. К тому времени уже начался сильный ливень, корреспондент решил на время их приютить. Семья приняла новых "гостей", но не без опаски. Никто не знал, что едят дрозды и как за ними ухаживать. Советами помог абхазский орнитолог Виктор Маландзия, который сказал, что в гнезде они уже не останутся и птенцов придется еще пару недель "воспитывать" самостоятельно, пока они не начнут летать.

Дрозды оказались шумными, но забавными. Несмотря на то, что не было понятно, самцы они или самки, назвали их Зитой и Гитой в честь героинь одноименного индийского фильма. Сами дроздики на это никак не среагировали.

Перемены в привычном образе жизни не отбили у птенцов аппетит. Они охотно ели вареные яйца, вареную куриную печень и говядину, клубнику, вишню. Первые две недели питались они исключительно с рук. Сами открывали рот, как только над ними появлялась еда. Жили в пластиковом ведерке, но со временем заручились доверием хозяев и им позволили облюбовать комнатные цветы и подоконники.

Спустя примерно еще одну неделю дрозды окрепли и начали самостоятельно "пилотировать" по квартире. Стало понятно, что им пора на волю. Решение об этом приняли на семейном совете.

Настал день прощания. Открыли окно и птенцов посадили возле него. Внизу на улице стоял человек на подстраховке на случай непредвиденных обстоятельств.

Гита – та, что была пошустрее и более смышленная, почти сразу упорхнула к ближайшему соседскому забору. От него на дерево и оттуда на другое дерево. Зита же села на ветку олеандра и впала в ступор. К вечеру ситуация прояснилась. Одному птенцу удалось адаптироваться, а другому, видимо, не хватило времени.

Зиту сняли с дерева и вернули домой, а Гита осталась на природе. На следующее утро ее маленькое безжизненное тельце лежало у входа в подъезд. Чуть позже нашлись еще несколько мертвых дроздов. Что произошло с ними в ту ночь, неизвестно. Временные "опекуны" птенцов очень переживали из-за этого, но все еще надеются, что среди погибших птиц все-таки была не их Гита.

Удачливая Зита по-прежнему живет в квартире, но усидчивостью не отличается. Она любит водные процедуры в раковине и вкусно поесть, но только, если еду поднести к ее рту. Зачем себя утруждать, если вокруг столько "официантов". На контакт идет по настроению. Иногда сама может запрыгнуть на руки, а иногда к себе не подпускает. Бывают мгновенья, когда Зита заводит свои птичьи песни. Чаще всего в обед и вечером.

Летает она и сидит там, где ей хочется. Может оказаться в самых неожиданных местах – над шкафами кухни, у телевизора в зале, на цветах в коридоре и на трубке от душа в ванной. Есть собственная ваза, где она отдыхает после "долгих" перелетов по комнатам. Что дальше делать с Зитой еще не решили, но в семье уже заходят разговоры о покупке птичьей клетки.