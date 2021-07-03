Всеармейский конкурс артиллеристов в Ленобласти

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В Ленинградской области проходит всеармейский конкурс артиллеристов.
В испытаниях оцениваются навыки по тактической подготовке, стрельбе и управлению огнем, специальной и технической подготовке, вождению, огневой и физической подготовке командиров.
За время проведения состязаний участники выполнят более 160 огневых задач.