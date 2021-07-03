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Всеармейский конкурс артиллеристов в Ленобласти

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210703/1032760004/Vsearmeyskiy-konkurs-artilleristov-v-Lenoblasti.html

В Ленинградской области проходит всеармейский конкурс артиллеристов.

В испытаниях оцениваются навыки по тактической подготовке, стрельбе и управлению огнем, специальной и технической подготовке, вождению, огневой и физической подготовке командиров.

За время проведения состязаний участники выполнят более 160 огневых задач.

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