"Грустный вальс" для ГЭС: музыканты сыграли Сибелиуса в Красноярске

В момент записи видеоролика было открыто два затвора электростанции.

Месяц назад из-за рекордного таяния снега в городе наблюдался высокий уровень воды в Енисее, в связи с чем ГЭС пришлось задействовать для сброса воды. Несмотря на увеличение сброса, вода почти месяц не уходила с городских набережных.