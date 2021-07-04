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"Грустный вальс" для ГЭС: музыканты сыграли Сибелиуса в Красноярске

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210704/1032763703/Grustnyy-vals-dlya-GES-muzykanty-sygrali-Sibeliusa-v-Krasnoyarske.html

19 молодых музыкантов Сибирского юношеского оркестра сыграли "Грустный вальс" Сибелиуса на смотровой площадке Красноярской ГЭС.

В момент записи видеоролика было открыто два затвора электростанции.

Месяц назад из-за рекордного таяния снега в городе наблюдался высокий уровень воды в Енисее, в связи с чем ГЭС пришлось задействовать для сброса воды. Несмотря на увеличение сброса, вода почти месяц не уходила с городских набережных.

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