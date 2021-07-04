Подземное царство: как живет новоафонская пещера

Новоафонскую пещеру открыли для посетителей 46 лет назад – 4 июля 1975 года, а обнаружил ее Гиви Смыр в 1961 году.

Новоафонская пещера отмечает очередную годовщину открытия для туристов. Произошло это 4 июля 1975 года, тога по искусственному туннелю прошел первый поезд с посетителями.

С тех пор новоафонская пещера стала одной из главных достопримечательностей страны, ежегодно сюда приезжает большое количество туристов.

Издавна внимание местных жителей привлекал большой провал на склоне Иверской горы. Огромный колодец, отвесные стены которого терялись во мраке, получил название Бездонной ямы. Долго не находилось смельчаков, кто рискнул бы спуститься в ее черную пасть. Первую попытку предпринял житель Нового Афона Гиви Смыр.

Но добраться до дна без специального снаряжения было невозможно. В 1961 году, преодолев все препятствия таинственного провала, на дно вместе с Гиви Смыр спустились спелеологи. Темнота, поглотившая свет фонарей, говорила о грандиозных, еще не невиданных под землей объемах. Так была раскрыта тайна Бездонной ямы и открыто под землей настоящее чудо – Новоафонская пещера.

Новоафонская пещера – колоссальная карстовая полость, по своим размерам соперничает с самыми именитыми подземельями мира, в том числе с такими гигантами, как Шкоцианская пещера в Югославии и Карлсбадская в США.

На многие сотни метров протянулись огромные залы и вьющиеся причудливыми меандрами галереи. Даже самая смелая фантазия не может подсказать воображению, какие тайны скрывают недра Иверской горы, какие чудеса ожидают вас под землей! Вас поразит необыкновенный пещерный ландшафт: от дикого хаоса сумрачных нижних залов до сверкающих белизной великолепных сталактитовых дворцов.

Сегодня Новоафонская пещера состоит из девяти залов, каждый их них имеет свое название – "Анакопия", "Нартаа", "Аюхаа", "Апхярца", "Апсны", Зал махаджиров, Зал спелеологов, "Гелектитовый грот", и, конечно, в пещере существует один зал, названный в честь ее открывателя – зал Гиви Смыр.